लिटन दास टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बने, जानिए उनके आंकड़े

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान लिटन दास ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 73 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 14वां अर्धशतक रहा। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश की ओर से सबसे ज्यादा 50+ रन के स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने। इस बीच उनकी अर्धशतकीय पारी और इस प्रारूप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही दास की पारी लिटन ने पारी का तीसरा ओवर करने आए डैनियल डोरम की जमकर खबर ली। उन्होंने डोरम के उस ओवर में 1 छक्का और 3 चौके लगाते हुए उम्दा फॉर्म में संकेत दिए। दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 46 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए।

शाकिब लिटन ने शाकिब का रिकॉर्ड तोड़ा लिटन अब बांग्लादेश की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने करियर में कोई शतक नहीं लगाया, लेकिन 14 अर्धशतक लगाए। लिटन ने शाकिब अल हसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि शाकिब ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में बिना शतक लगाए 13 अर्धशतक लगाए हैं। इस सूची में तमीम इकबाल और महमूदुल्लाह ने 8-8 स्कोर, 50+ रन के किए हैं।

रिकॉर्ड लिटन ने अपने नाम किया ये रिकॉर्ड लिटन ने नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में क्रमशः 54*, 18* और 73 रन के स्कोर किए। उन्होंने 3 पारियों में 145 रन बनाए। वह 3 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में बांग्लादेश से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने नजमुल हसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि नजमुल ने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 पारियों में 144 रन बनाए थे। 5 मैचों की द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में सर्वाधिक रन वाले बांग्लादेशी तंजीद हसन (160 बनाम जिम्बाब्वे, 2024) हैं।