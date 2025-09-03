एशिया कप 2025: भारत-श्रीलंका मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी 

#1 युजवेंद्र चहल (23 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2017 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबलों की 13 पारियों में 17.34 की उम्दा औसत के साथ 23 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 8.48 की रही है। चहल का श्रीलंका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/23 का रहा है।

#2 वनिंदु हसरंगा (17 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर श्रीलंका टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2020 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबलों की 12 पारियों में 20.76 की उम्दा औसत के साथ 17 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.84 की रही है। हसरंगा का भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/9 का रहा है।

#3 दुष्मंथा चमीरा (16 विकेट) तीसरे स्थान पर श्रीलंका के एक और गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा हैं। उन्होंने साल 2016 में भारत के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 15 मैचों की 15 पारियों में 26.68 की औसत से 16 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.90 की रही है। इस खिलाड़ी ने अब तक भारत के खिलाफ 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/14 का रहा है।