लिस्ट-A क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज शतक 

#1 सकिबुल गनी (32 गेंद) बिहार ने जब 391 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब गनी क्रीज पर आए। उन्होंने अच्छी रन गति से चल रही पारी को और बेहतर किया। इसी क्रम में उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। विश्व क्रिकेट में उनसे तेज लिस्ट-A शतक सिर्फ जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) और एबी डिविलियर्स (31 गेंद) ने लगाए हैं।

#2 ईशान किशन (33 गेंद) झारखंड के कप्तान ईशान किशन कर्नाटक के खिलाफ नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए और पहली गेंद से ही गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अंकुल रॉय के साथ मिलकर 32 गेंदों में 93 रन की साझेदारी निभाई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 14 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 320.51 की रही।

Advertisement

#3 अनमोलप्रीत सिंह (34 गेंद) पंजाब के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 115 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 9 छक्के लगाए थे। उनके शतक की मदद से पंजाब ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि अरुणाचल की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 164 रन पर ही सिमटी थी।

Advertisement