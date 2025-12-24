लिस्ट-A क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे तेज शतक
क्या है खबर?
इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार क्रिकेट टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में निर्धारित 50 ओवर के बाद 574/6 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। इस मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी और सकिबुल गनी ने तेज शतक लगाए। बिहार के कप्तान गनी लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए भारत की ओर से लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतकों के बारे में जानते हैं।
#1
सकिबुल गनी (32 गेंद)
बिहार ने जब 391 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब गनी क्रीज पर आए। उन्होंने अच्छी रन गति से चल रही पारी को और बेहतर किया। इसी क्रम में उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। विश्व क्रिकेट में उनसे तेज लिस्ट-A शतक सिर्फ जेक फ्रेजर-मैकगर्क (29 गेंद) और एबी डिविलियर्स (31 गेंद) ने लगाए हैं।
#2
ईशान किशन (33 गेंद)
झारखंड के कप्तान ईशान किशन कर्नाटक के खिलाफ नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए और पहली गेंद से ही गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने अंकुल रॉय के साथ मिलकर 32 गेंदों में 93 रन की साझेदारी निभाई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 14 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 320.51 की रही।
#3
अनमोलप्रीत सिंह (34 गेंद)
पंजाब के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 115 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 9 छक्के लगाए थे। उनके शतक की मदद से पंजाब ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि अरुणाचल की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 164 रन पर ही सिमटी थी।
#4
वैभव सूर्यवंशी (36 गेंद)
सूर्यवंशी ने अरुणाचल के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने मंगल महरौर (33) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 158 रन की बड़ी शतकीय साझेदारी भी निभाई। वह 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रन की पारी खेलकर आउट हुए। यह उनके लिस्ट-A क्रिकेट करियर का पहला शतक रहा।