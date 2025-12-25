लिस्ट-A क्रिकेट: इन चुनिंदा बल्लेबाजों ने पारी में चौकों और छक्कों की बदौलत 150+ रन बनाए

लिस्ट-A क्रिकेट में भी अब दोहरे शतक या बड़े शतक देखने को मिलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार क्रिकेट टीम के वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन की पारी खेली। इस बड़ी शतकीय पारी के दौरान सूर्यवंशी ने 150+ रन चौकों और छक्कों की बदौलत बनाए। इस बीच उन चुनिंदा बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने किसी एक लिस्ट-A पारी में चौकों और छक्कों की मदद से 150 से अधिक रन बनाए हैं।

#1 रोहित शर्मा (186) रोहित शर्मा विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। उन्होंने 2014 में श्रीलका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे मैच में 173 गेंदों में 264 रन की पारी खेली थी। ईडन स्टेडियम में उन्होंने 9 छक्के और 33 चौके लगाए थे। भारत ने उस मैच में 404/5 का विशाल स्कोर बनाया था और जवाब में श्रीलंकाई टीम 251 रन पर ही सिमट गई थी।

#2 मार्टिन गुप्टिल (162) गुप्टिल ने 2015 के विश्व कप में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में 163 गेंदों में नाबाद 237 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 24 चौके और 11 छक्के लगाए थे। वह 50 ओवर प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 5वें बल्लेबाज बने थे। वह न्यूजीलैंड की ओर से ये कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। गुप्टिल वनडे क्रिकेट में रोहित (264 रन) के बाद दूसरे सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर वाले बल्लेबाज हैं।

#3 ईशान किशन (156) विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में चटगांव में हुए मैच में 131 गेंदों में 160.30 की स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए थे। किशन ने पारी के दौरान 24 चौके और 10 छक्के लगाए थे। उन्होंने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट लिए 190 गेंद में 290 रन की साझेदारी निभाई थी। उस मैच में भारत ने 409/8 का स्कोर बनाया था और बांग्लादेशी पारी 182 पर सिमट गई थी।

