भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तीसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े हैं बेहतर दोनों टीमें टी-20 क्रिकेट में 33 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और इस बीच भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच अपने नाम किए हैं। इस दौरान 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं, जबकि प्रोटियाज टीम ने 7 मैच जीते (बेनतीजा- 1) हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर पर भारत ने 9-4 से बढ़त बनाई है।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम शुभमन गिल टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी। उनका बल्ला भी काफी समय से नहीं चला है। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर अभिषेक ने पिछले 10 मुकाबलों में 37.56 की औसत और 173.33 की स्ट्राइक रेट से 338 रन बनाए हैं। तिलक के बल्ले से पिछले 9 टी-20 मुकाबलों में 40.83 की औसत से 245 रन निकले हैं। ब्रेविस के बल्ले से पिछले 9 मैच में 182.71 की स्ट्राइक रेट से 296 रन निकले हैं। फरेरा ने पिछले 8 मैच में 141 रन बनाए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैच में 14 और कुलदीप ने 4 मैच में 10 विकेट लिए हैं।