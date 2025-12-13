भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तीसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। पहले मैच को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 51 रन से जीत मिली थी। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े हैं बेहतर
दोनों टीमें टी-20 क्रिकेट में 33 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और इस बीच भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच अपने नाम किए हैं। इस दौरान 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं, जबकि प्रोटियाज टीम ने 7 मैच जीते (बेनतीजा- 1) हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर पर भारत ने 9-4 से बढ़त बनाई है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
शुभमन गिल टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी। उनका बल्ला भी काफी समय से नहीं चला है। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।
टीम
ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम
दूसरे टी-20 में मिली शानदार जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। दूसरे मुकाबले में टीम के तेज गेंदबाजों ने सभी विकेट चटकाए थे। ऐसे में उनसे एक बार फिर वैसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। क्विंटन डिकॉक एक बार फिर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। संभावित एकादश: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
अभिषेक ने पिछले 10 मुकाबलों में 37.56 की औसत और 173.33 की स्ट्राइक रेट से 338 रन बनाए हैं। तिलक के बल्ले से पिछले 9 टी-20 मुकाबलों में 40.83 की औसत से 245 रन निकले हैं। ब्रेविस के बल्ले से पिछले 9 मैच में 182.71 की स्ट्राइक रेट से 296 रन निकले हैं। फरेरा ने पिछले 8 मैच में 141 रन बनाए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैच में 14 और कुलदीप ने 4 मैच में 10 विकेट लिए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में शाम 7 बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।