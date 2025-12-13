LOADING...
लियोनल मेसी 14 साल बाद आए भारत, हजारों प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत 
लेखन आदर्श कुमार
Dec 13, 2025
09:23 am
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी आए हैं। सभी खिलाड़ी शनिवार तड़के 3:30 बजे कोलकाता पहुंचे। पूरा शहर उनके स्वागत के लिए जग रहा था। एयरपोर्ट और होटल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी थी। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन (UNICEF)के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके तहत वे भारत में 'GOAT इंडिया' टूर कर रहे हैं।

ऐसा है मेसी का कार्यक्रम 

मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। इनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी शामिल हैं। वे बॉलीवुड अभीनेता शाहरुख खान, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से भी मिलेंगे। वह मुंबई में सचिन तेंदुलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपना दौरा खत्म करेंगे। वह अपनी 70 फीट ऊंची मूर्ती का भी वर्चुअल अनावरण करेंगे। वह फ्रेंडली मैच भी खेलते हुए नजर आएंगे।

मेसी की एक झलक पाने को भारी भीड़ उमड़ी

साल 2011 में आखिरी बार भारत आए थे मेसी 

मेसी साल 2011 के बाद पहली बार भारत पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने 14 साल पहले वेनेजुएला के खिलाफ फ्रेंडली मुकाबले में अर्जेंटीना की ओर से खेला था। यह मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था, जहां मेसी की मौजूदगी में अर्जेंटीना ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। अब एक बार फिर मेसी की भारत यात्रा ने फुटबॉल प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है।

मेसी के कई वीडियो हो रहे हैं वायरल 

