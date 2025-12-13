लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं

लियोनल मेसी 14 साल बाद आए भारत, हजारों प्रशंसकों ने किया भव्य स्वागत

09:23 am Dec 13, 2025

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी आए हैं। सभी खिलाड़ी शनिवार तड़के 3:30 बजे कोलकाता पहुंचे। पूरा शहर उनके स्वागत के लिए जग रहा था। एयरपोर्ट और होटल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी थी। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन (UNICEF)के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके तहत वे भारत में 'GOAT इंडिया' टूर कर रहे हैं।