लियोनल मेसी ने अनंत अंबानी के साथ लगाया 'जय माता दी' का नारा, वीडियो हुआ वायरल 
लेखन अंकित पसबोला
Dec 17, 2025
10:30 pm
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने भारत दौरे पर खूब सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर 'वंतारा' का दौरा किया। अब उनका सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह 'जय माता दी' का जयकारा लगाए हुए नजर आ रहे हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

मंदिर में आरती करते हुए नजर आए मेसी

वंतारा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में मेसी को एक मंदिर में आरती करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में मेसी को 'जय माता दी' कहते हुए सुना जा सकता है, जिसे अनंत और राधिका मर्चेंट सहित वहां मौजूद लोगों ने दोहराया। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

यहां देखें वीडियो 

मेसी ने वंतारा में बिताया अच्छा समय 

जब अनंत अंबानी ने वंतारा सेंटर आने के लिए मेसी को धन्यवाद दिया, तो फुटबॉल स्टार ने स्पेनिश में जवाब दिया। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, मेसी ने कहा, 'वंतारा जो करता है, वह सच में बहुत खूबसूरत है। जानवरों के लिए काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यह सच में बहुत प्रभावशाली है। हमने बहुत अच्छा समय बिताया।"

ऐसा रहा था मेसी का भारत में कार्यक्रम 

मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत रोड्रिगो डिपॉल और लुईस सुआरेज के साथ भारत आए थे। कोलकाता के कार्यक्रम के बाद मेसी ने हैदराबाद में स्टेडियम के चारों ओर परेड वॉक कर दर्शकों का अभिवादन किया था। उन्होंने GOAT कप का अनावरण भी किया था। इसके बाद उन्होंने मुंबई और दिल्ली का दौरा भी किया था। मुंबई में मेसी से सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री ने भी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की थी।

