एशेज सीरीज से पहले फॉर्म में लौटे मार्नश लाबुशेन, 8 पारियों में जड़ दिए 5 शतक 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन इस समय घरेलू क्रिकेट में शिरकत कर रहे हैं। वह 21 नवंबर से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली एशेज सीरीज की तैयारियों में व्यस्त हैं। लाबुशेन इस समय जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पिछली 8 पारियों में 5 शतक (लिस्ट-A और प्रथम श्रेणी क्रिकेट दोनों में) लगाए हैं। आइए उनके हाल ही के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

लिस्ट-A रॉयल वनडे कप में लगाए 3 शतक लाबुशेन ने रॉयल वनडे कप में कमाल की बल्लेबाजी की। क्वींसलैंड की ओर से खेलते हुए उन्होंने बीते 3 नवंबर को 111 गेंदों में 101 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उन्होंने रॉयल वनडे कप में 4 मैचों में 84.50 की उम्दा औसत और 99.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 338 रन बनाए। उन्होंने 3 पारियों में शतक भी लगाए। वह इस संस्करण में फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

प्रथम श्रेणी शेफील्ड शील्ड में लगाए 2 शतक इस समय खेली जा रही शेफील्ड शील्ड में लाबुशेन ने 3 मैचों की 4 पारियों में 85.25 की औसत के साथ 341 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल रहे। उनके पिछले 4 स्कोर 4, 159, 18 और 160 रन रहे। अपने प्रथम श्रेणी करियर में 169 मैचों की 297 पारियों में 44.92 की औसत के साथ 12,264 रन बनाए। उन्होंने 34 शतक भी अपने नाम किए हैं।

एशेज एशेज में ऐसे हैं लाबुशेन के आंकड़े लाबुशेन प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में 1,000 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 14 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में 40.64 की औसत के साथ 1,016 रन हो गए हैं। उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। इंग्लिश टीम के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रन रहा है। वह इस टीम के खिलाफ एक पारी में शून्य पर आउट हुए हैं।