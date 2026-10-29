MI से अलग हुए मलिंगा (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस से अलग हुए लसिथ मलिंगा

लेखन अंकित पसबोला 03:36 pm Oct 29, 202603:36 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने लसिथ मलिंगा से नाता तोड़ा है। MI ने अगले सीजन से पहले गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे और फील्डिंग कोच कार्ल हॉपकिंसन से भी रास्ते अलग कर लिए हैं। MI के कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव हुए हैं। हाल ही में महेला जयवर्धने की जगह पर MI ने कीरोन पोलार्ड को अपना प्रमुख कोच बनाया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।