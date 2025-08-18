ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल हुए क्वेना मफाका 

प्रदर्शन ऐसा रहा था मफाका का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई टी-20 सीरीज में मफाका सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। इस युवा तेज गेंदबाज ने 3 मैचों में 12.56 की औसत के साथ 9 विकेट चटकाए थे। उनके बाद कॉर्बिन बॉश और जोश हेजलवुड ने 6-6 विकेट लिए थे। मफाका ने पहले टी-20 में 4 सफलताएं हासिल की थी। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किसी टी-20 में 4 विकेट लेने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बने थे।

जानकारी मफाका ने खेले हैं 2 वनडे मैच बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मफाका ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 2 वनडे खेले हैं, जिसमें 24.40 की औसत के साथ 5 विकेट लिए हैं। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं।

ब्रेविस ब्रेविस कर सकते हैं अपना वनडे डेब्यू ब्रेविस के भी इस सीरीज के दौरान अपने वनडे करियर की शुरुआत करने की संभावना है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और 90 की औसत और 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से कुल 180 रन बनाए थे। उन्होंने दूसरे टी-20 मैच में नाबाद 125 रन बनाए थे। 22 वर्षीय ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे।