काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे कुलदीप यादव (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे कुलदीप यादव, यॉर्कशायर की टीम में शमिल हुए

लेखन अंकित पसबोला 02:40 pm Jul 22, 202602:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अब इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें यॉर्कशायर की टीम ने अपने साथ शामिल किया है। वह इस टीम से काउंटी चैंपियनशिप के साथ-साथ वनडे मैच भी खेलेंगे। यॉर्कशायर ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। इसके साथ ही यह पहला ऐसा मौका है, जब वह किसी इंग्लिश काउंटी टीम से जुड़े हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।