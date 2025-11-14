कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान शादी के लिए छुट्टी मांगी- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी शादी के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से छुट्टी देने का अनुरोध किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुरोध ऐसे समय आया है जब कुलदीप को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। मौजूदा 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका 3 वनडे और 5 टी-20 मैच भी खेलेंगे।

नवंबर टालनी पड़ी थी कुलदीप को शादी कुलदीप की शादी नवंबर के अंतिम सप्ताह में तय की गई है। इस साल की शुरुआत में उन्हें अपनी शादी का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तय समय से देर तक चला। BCCI के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि कुलदीप ने नवंबर के अंतिम सप्ताह की छुट्टी मांगी है। उनकी सेवाओं की कब जरूरत होगी, उसके बाद ही छुट्टी के दिनों की संख्या निश्चित की जाएगी।

रिलीज टी-20 सीरीज से कुलदीप को किया गया था रिलीज भारत टीम प्रबंधन ने पिछले सप्ताह कुलदीप को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से रिलीज कर दिया था, ताकि वे दक्षिण अफ्रीका टेस्ट की तैयारी कर सके। वह इंडिया-A बनाम दक्षिण अफ्रीका-A मैच भी खेले। हालांकि, उस मुकाबले में वे सिर्फ एक विकेट ही ले पाए। अब कुलदीप टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखेंगे। उल्लेखनीय है कि उनके 68 टेस्ट विकेट 21.69 की औसत से आए हैं, जो उनकी प्रभावी स्पिन गेंदबाजी का सबूत हैं।

मौका भारत ने 4 स्पिन गेंदबाजों को दिया मौका भारत ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 4 स्पिन गेंदबाज शामिल किए हैं। टीम में कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जगह मिली है। यह चयन भारत की सामान्य रणनीति से बिल्कुल अलग है और ईडन गार्डन की परिस्थितियों में मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है। साई सुदर्शन के बाहर होने के बाद सुंदर के शीर्ष-4 में बल्लेबाजी करने की संभावना है।