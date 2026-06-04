केएस भरत ने 32 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। 32 वर्षीय इस विकेटकीपर खिलाड़ी ने टेस्ट प्रारूप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वह भारतीय टीम से वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेल सके। उन्होंने फरवरी 2024 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास का ऐलान किया और इस मौके पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी आभार व्यक्त किया।
पोस्ट
अपने परिवार का जताया आभार
अपने इंस्टाग्राम पर भरत ने लिखा, 'मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करता हूं। अपने देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। 4 लोगों के हमारे परिवार में, हम सभी ने 2 दशकों तक एक ही सपना जिया। मेरी बहन, मां और पिताजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। मैं उनके प्यार, अनुशासन और कड़ी मेहनत का ही नतीजा हूं।'
पोस्ट
भरत ने कोहली और रोहित को भी किया याद
भारत ने आगे लिखा, 'मेरे IPL डेब्यू कप्तान विराट कोहली का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपना कौशल दिखाने और पहचान बनाने का अवसर दिया। मेरे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनकी कप्तानी में मैंने अपना टेस्ट डेब्यू किया; यह अनुभव अनमोल है और इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे भारतीय कोच राहुल द्रविड़ सर का भी धन्यवाद। इंडिया-A से लेकर भारतीय टीम तक, उनका मार्गदर्शन अविस्मरणीय रहा है।'
टेस्ट करियर
भरत ने खेले थे 7 टेस्ट
भरत ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 7 टेस्ट मैच खेले। इसकी 12 पारियों में उन्होंने 20.09 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 221 रन बनाए थे। वह अपने टेस्ट करियर में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 44 रन रहा। वह 1 बार अपने टेस्ट करियर में नाबाद रहे हैं।