क्रिस्टियन क्लार्क भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल, जानिए कारण
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बुधवार (21) जनवरी से शुरू होने वाले 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले 3 मुकाबलों के लिए युवा तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में शामिल किया है। दाएं हाथ के गेंदबाज क्लार्क ने वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 7 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 2 बार विराट कोहली को अपना शिकार बनाया था। उनको टीम में शामिल किए जाने से गेंदबाजी विभाग को मजबूती मिलेगी।
कारण
NZC ने क्लार्क को टीम में क्यों शामिल किया?
मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि क्लार्क को टीम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य तेज गेंदबाजी समूह में कार्यभार का प्रबंधन करते समय गेंदबाजी का विकल्प प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि रविवार को इंदौर वनडे में फील्डिंग करते समय माइकल ब्रैसवेल को बाएं पैर की पिंडली में मामूली खिंचाव आ गया था। उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पहले टी-20 मैच से पहले जांच के बाद उनके मैच में शामिल होने पर फैसला किया जाएगा।
चोट
एडम मिल्ने भी हुए चोटिल
न्यूजीलैंड की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई जब रविवार को SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए गेंदबाजी करते समय एडम मिल्ने को बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। NZC ने कहा कि मिल्ने की चोट का आकलन किया जा रहा है। कोच वाल्टर ने कहा कुछ खिलाड़ी चोट से उबरकर इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी क्रिकेट से सीधे टीम से जुड़ रहे हैं। बाकी खिलाड़ी वनडे सीरीज से आ रहे हैं।