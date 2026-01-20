क्रिस्टियन क्लार्क भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल, जानिए कारण

कारण

NZC ने क्लार्क को टीम में क्यों शामिल किया?

मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि क्लार्क को टीम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य तेज गेंदबाजी समूह में कार्यभार का प्रबंधन करते समय गेंदबाजी का विकल्प प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि रविवार को इंदौर वनडे में फील्डिंग करते समय माइकल ब्रैसवेल को बाएं पैर की पिंडली में मामूली खिंचाव आ गया था। उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पहले टी-20 मैच से पहले जांच के बाद उनके मैच में शामिल होने पर फैसला किया जाएगा।