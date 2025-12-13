वनडे क्रिकेट: डेब्यू मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

वनडे क्रिकेट में डेब्यू मैच हमेशा खास होता है। हालांकि, कुछ बल्लेबाजों ने अपने पहले ही मुकाबले में ऐसी पारियां खेलीं जो इतिहास में दर्ज हो गईं। दबाव भरे माहौल में इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ प्रतिभा दिखाई, बल्कि आत्मविश्वास और तकनीक से सभी को प्रभावित किया। उनकी इन यादगार पारियों ने करियर की शानदार शुरुआत की और वनडे क्रिकेट में नए मानक भी स्थापित किए। आइए डेब्यू मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मैथ्यू ब्रीट्जके (150 रन) इस सूची में पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके हैं। उन्होंने साल 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर के मैदान पर डेब्यू मुकाबले में 150 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 148 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 101.35 की रही थी। इस शानदार पारी के बावजूद उनकी टीम वह मुकाबला 6 विकेट से हार गई थी।

#2 डेसमंड हेन्स (148 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेसमंड हेन्स का नाम दर्ज है। उन्होंने साल 1978 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेलते हुए यादगार पारी खेली थी। हेन्स ने 136 गेंदों में 148 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 108.82 रही। इस शानदार पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने वह मुकाबला 36 रन से अपने नाम किया था।

#3 रहमानुल्लाह गुरबाज (127 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज हैं। उन्होंने साल 2021 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले वनडे मुकाबले में ही शतक जड़ दिया था। इस खिलाड़ी ने 127 गेंदों का सामना करते हुए 127 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 100 की रही थी। उस मैच में अफगानिस्तान को 16 रन से जीत मिली थी।

