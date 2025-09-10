जानिए कब-कब 21वीं सदी में लगातार 3 टेस्ट सीरीज में से 1 भी नहीं जीता भारत 

#1 न्यूजीलैंड से हार, ऑस्ट्रेलिया से हार और इंग्लैंड से ड्रॉ (2024-25) भारतीय टीम को अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप मिली थी। भारतीय टीम को लंबे समय के बाद घर पर टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी। इसके ठीक बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारने के कारण ही भारतीय टीम WTC फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी। वहीं, भारत ने इंग्लैंड दौरे पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ खेला था।

#2 दक्षिण अफ्रीका से हार, न्यूजीलैंड से हार, इंग्लैंड से हार और ऑस्ट्रेलिया से हार (2013-15) भारतीय टीम को 2013-15 के बीच क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार मिली थी। प्रोटियाज टीम और कीवी टीम ने अपने-अपने घर पर खेलते हुए भारत को 1-0 से हराया था। 2014 में इंग्लैंड ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 3-1 से करारी शिकस्त दी थी। 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर खेलते हुए टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता था।

#3 ऑस्ट्रेलिया से हार, दक्षिण अफ्रीका से ड्रॉ और श्रीलंका से हार (2007-08) मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2007-8 में भारतीय टीम को 2-1 से हराया था। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी रिकी पोंटिंग और भारत की कमान अनिल कुंबले ने संभाली थी। इसके बाद 2008 में अपने घर पर खेलते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली थी। वहीं, श्रीलंका ने अपनी घरेलू सीरीज में 2008 में भारत को 2-1 से हराया था।

#4 न्यूजीलैंड से हार, न्यूजीलैंड से ड्रॉ, और ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ (2002-03) न्यूजीलैंड ने 2002 में अपने घर पर खेलते हुए भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद 2003 में मेजबान भारतीय टीम ने कीवी टीम के विरुद्ध 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों को ड्रॉ खेला था। 2003 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और उस सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया था।