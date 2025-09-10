एशिया कप टी-20 के इतिहास में रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत, जानिए आंकड़े 

एशिया कप क्रिकेट टी-20 में कई ऐसे मुकाबले हुए जिन्होंने फैंस को रोमांच से भर दिया है। कुछ मैचों में टीमों ने विरोधी टीम को बड़ी हार का सामना कराया। रनों के लिहाज से ये जीत खास तौर पर ध्यान आकर्षित करती हैं, क्योंकि इनमें बल्लेबाजों और गेंदबाज दोनों ने अपने हुनर का कमाल दिखाया। ऐसे में आइए एशिया कप टी-20 प्रारूप के इतिहास में रनों के लिहाज से मिली सबसे बड़ी जीत पर नजर डालते हैं।

#1 पाकिस्तान बनाम हांगकांग (155 रन) पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2022 के एशिया कप में हांगकांग क्रिकेट टीम को 155 रन से हराया था। वह इस सूची में पहले स्थान पर हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान (78*) और फखर जमान (53) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 193/2 का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में हांगकांग 38 रन पर ऑल आउट हो गई थी। शादाब खान ने 2.4 ओवर में 4/8 के आंकड़े दर्ज किए थे। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट लिए।

#3 अफगानिस्तान बनाम हांगकांग (94 रन) एशिया कप 2025 के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन रन से हराया। वह इस सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। अबुधाबी में खेले गए मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188/6 का स्कोर बनाया। जवाब में हांगकांग की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 94/9 का स्कोर ही बना सकी। सेदिकुल्लाह अटल (73*) और अजमतुल्लाह उमरजई (53) ने शानदार पारियां खेली। हांगकांग का कोई भी बल्लेबाजी बड़ी पारी नहीं खेल पाया।