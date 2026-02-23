टी-20 क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का कैसा रहा है प्रदर्शन? 

भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 76 रन से करारी हार मिली थी। अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को 26 फरवरी को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से भिड़ना है। इस अहम मैच को भारतीय टीम हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी। इस बीच टी-20 क्रिकेट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारत का पलड़ा भारी रहा है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें 10 मैच भारत ने जीते हैं और 3 मुकाबले जिम्बाब्वे ने अपने नाम किए हैं। आखिरी बार जिम्बाब्वे ने भारत को 2024 में खेले गए टी-20 मैच में हराया था। भारत ने इस टीम के खिलाफ पिछले 4 टी-20 मैचों को जीता है।

जानकारी टी-20 विश्व कप की इकलौती भिड़ंत में जीता है भारत टी-20 विश्व कप 2022 में मेलबर्न में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया था। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186/5 का स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बावे की टीम 115 रन पर ऑलआउट हुई थी।

भारत भारत के इन खिलाड़ियों ने किया है अच्छा प्रदर्शन टी-20 प्रारूप में जिम्बाब्वे के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय शुभमन गिल हैं। उन्होंने 5 पारियों में 42.50 की औसत के साथ 170 रन बनाए। मौजूदा भारतीय टीम से अभिषेक शर्मा ने 31.00 की औसत के साथ 124 रन बनाए, जिसमें एक साथ शामिल है। गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने 5 मुकाबलों में 11.62 की औसत और 5.16 की इकॉनमी रेट के साथ 8 विकेट लिए हैं।

