जानिए कौन हैं पाकिस्तान के रजाउल्लाह, जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू करते हुए कई रिकॉर्ड्स बनाए

रजाउल्लाह टेस्ट डेब्यू पर नंबर-9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने।

उनसे पहले 1982 में कराची में श्रीलंका के खिलाफ राशिद खान (59 रन) ने ऐसा किया था।

अब्बास और रजाउल्लाह के बीच 121 रनों की साझेदारी, इंग्लैंड में 9वें या उससे निचले विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी है।

उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए और जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य दिया।