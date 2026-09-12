जानिए कौन हैं पाकिस्तान के रजाउल्लाह, जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट डेब्यू करते हुए कई रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भले ही इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक रहा हो, लेकिन रजाउल्लाह ने डेब्यू करते हुए प्रभावित किया है। एजबेस्टन टेस्ट में उन्होंने गेंदबाजी में अपनी तेज गति से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया और 4 विकेट लिए। इसके बाद बल्लेबाजी में अर्धशतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान का संघर्ष जारी रखा। उन्होंने बल्लेबाजी में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आइए उनके करियर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
परिचय
मरदान में जन्में हैं रजाउल्लाह
रजाउल्लाह का जन्म खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मरदान में 2005 में हुआ।
बचपन में उन्होंने टेप-बॉल क्रिकेट खेली। इसके बाद परिवार वालों के सहयोग के चलते उन्होंने हार्ड-बॉल क्रिकेट की ओर रुख किया, जिसमें उन्हें जल्द ही सफलता मिली।
मरदान के अकमल खान क्रिकेट अकादमी में उन्होंने ट्रेनिंग ली और 2025 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की।
उन्होंने अपनी तेज गति की गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
2025
2025 में अपना प्रथम श्रेणी और लिस्ट-A डेब्यू किया
नवंबर 2025 में रजाउल्लाह ने कायदे आजम ट्रॉफी के जरिए अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी।
टेस्ट डेब्यू करने से पहले तक उन्होंने 8 प्रथम श्रेणी मैचों में हिस्सा लिया था, जिसमें 20.86 की औसत के साथ 30 विकेट लिए थे।
दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 14 पारियों में 27.75 की औसत के साथ 333 रन बनाए।
वह एक शतक भी लगा चुके थे। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर शतकीय पारी खेली थी।
डेब्यू
टेस्ट डेब्यू में गेंदबाजी में चटकाए 4 विकेट
सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट में हार झेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 खिलाड़ियों को स्वदेश भेजा और कुछ नए चेहरों को शामिल किया।
इसी क्रम में रजाउल्लाह ने डेब्यू किया और इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 4 विकेट लिए।
उन्होंने पहले दिन के दौरान जो रूट और अर्धशतक लगाने वाले एमिलियो गे के विकेट लिए।
दूसरे दिन के दौरान रजाउल्लाह ने जेमी स्मिथ और ओली रॉबिन्सन के विकेट चटकाए।
उन्होंने 23 ओवर में 148 रन दिए।
बल्लेबाजी
बल्लेबाजी में लगाया अर्धशतक
रजाउल्लाह ने 128.57 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके और 9 छक्के की मदद से 81 रन बनाए।
क्रिकबज के अनुसार, रजाउल्लाह अब टेस्ट डेब्यू की पारी में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी टिम साउथी की बराबरी की। साउथी ने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और नेपियर के मैदान पर 9 छक्के लगाए थे।
रिकॉर्ड्स
रजाउल्लाह ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
रजाउल्लाह टेस्ट डेब्यू पर नंबर-9 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बने।
उनसे पहले 1982 में कराची में श्रीलंका के खिलाफ राशिद खान (59 रन) ने ऐसा किया था।
अब्बास और रजाउल्लाह के बीच 121 रनों की साझेदारी, इंग्लैंड में 9वें या उससे निचले विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी है।
उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 449 रन बनाए और जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य दिया।