एजबेस्टन टेस्ट: डेब्यू करते हुए रजाउल्लाह ने इंग्लैंड की पारी में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े

एजबेस्टन टेस्ट: डेब्यू करते हुए रजाउल्लाह ने इंग्लैंड की पारी में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
एजबेस्टन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली पारी में 133 रन के जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 453 रन बनाए। इसके साथ ही मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 320 रन की मजबूत बढ़त हासिल की। पाकिस्तान की ओर से डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। 21 साल के इस खिलाड़ी ने 4 विकेट लिए और अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज रहे। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
रजाउल्लाह ने लिए 4 विकेट
पहले दिन रजाउल्लाह ने अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था।
उन्होंने पहले दिन के दौरान जो रूट और अर्धशतक लगाने वाले एमिलियो गे के विकेट लिए।
दूसरे दिन के दौरान रजाउल्लाह ने 78वें ओवर में जेमी स्मिथ को आउट किया और फिर ओली रॉबिन्सन का विकेट चटकाया।
उन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। हालांकि, उन्होंने इन सफलताओं को हासिल करने के लिए 148 रन लुटाए।
आंकड़े
ऐसा है रजाउल्लाह का प्रथम श्रेणी करियर
रजाउल्लाह ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दूसरी बार एक पारी में 4 विकेट लिए।
क्रिकइंफो के अनुसार, अपने 9वें मैच की 15 पारियों में खेलते हुए उन्होंने लगभग 20 के औसत से 34 विकेट लिए हैं।
इस बीच पारी में 2 बार 4 विकेट लेने के अलावा उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं।
बता दें कि उन्होंने 2025 में अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी।
लेखा-जोखा
पाकिस्तान के सामने करारी हार का खतरा
एजबेस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की टीम के सामने बुरी हार का खतरा है।
दरअसल, दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 52 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम फिलहाल 268 रन से पीछे चल रही है।
ऐसे में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम के सामने पारी की हार को टालने की चुनौती होगी।
स्टंप्स तक क्रीज पर फिलहाल अजान ओवैस (29) और शान मसूद (21) बने हुए हैं।