रजाउल्लाह ने इंग्लैंड की पारी में लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

एजबेस्टन टेस्ट: डेब्यू करते हुए रजाउल्लाह ने इंग्लैंड की पारी में लिए 4 विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:50 pm Sep 10, 202610:50 pm

क्या है खबर?

एजबेस्टन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली पारी में 133 रन के जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 453 रन बनाए। इसके साथ ही मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 320 रन की मजबूत बढ़त हासिल की। पाकिस्तान की ओर से डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। 21 साल के इस खिलाड़ी ने 4 विकेट लिए और अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज रहे। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।