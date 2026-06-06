केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा पहला टेस्ट शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 03:28 pm Jun 06, 202603:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 164 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी से भारतीय टीम शुरुआती झटके से उभरकर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई। आइए राहुल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।