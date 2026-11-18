एरेस मैनेजमेंट एक निवेश प्रबंधन फर्म है, जिसके कई वैश्विक खेल संपत्तियों में हिस्सेदारी हैं। इनमें प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी FC और NFL फ्रैंचाइज मियामी डॉल्फिन्स शामिल हैं।

मेहता और एरेस के बीच यह सौदा पूरी तरह से कैश में हुआ है और लगभग पूरा होने वाला है।

हालांकि, इसे अभी भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से आधिकारिक मंजूरी की जरूरत है। मानक प्रक्रिया के तहत, BCCI नए मालिक की जांच करेगा।