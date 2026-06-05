भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकती है कड़ी टक्कर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच शनिवार से मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी। यह मैच विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे दोनों टीमों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के किन खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है।
#1
यशस्वी जयसवाल बनाम जियाउर रहमान
तेजतर्रार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हाल के वर्षों में भारत के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने लगभग 50 के औसत से 2,511 टेस्ट रन बनाए हैं। हालांकि, अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज जियाउर रहमान नई गेंद से उन्हें चुनौती दे सकते हैं। अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेलने और उसमें 7 विकेट लेने के बावजूद रहमान की गति और नियंत्रण न्यू चंडीगढ़ की पिच पर जायसवाल को परेशान कर सकती है।
#2
मोहम्मद सिराज बनाम रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज शीर्ष क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नई गेंद से उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। गौरतलब है कि गुरबाज ने आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। इसलिए, आगामी मैच उनके लिए लाल गेंद से सबसे बड़ी चुनौती पेश करेगा। अपनी गति और रिवर्स स्विंग के लिए जाने जाने वाले सिराज ने एशिया में 28.63 की औसत से 41 विकेट चटकाए हैं।
#3
कैस अहमद बनाम ऋषभ पंत
भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका टेस्ट रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। पंत के 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की संभावना को देखते हुए, उनका सामना लेग स्पिनर कैस अहमद से हो सकता है। अहमद ने 2 टेस्ट मैचों में 3 विकेट लिए हैं। स्पिनरों के खिलाफ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी शैली से अहमद दबाव में आ सकते हैं। पंत की स्पिनरों के खिलाफ औसत 49.47 और स्ट्राइक रेट 87.55 की है।
#4
रहमत शाह बनाम कुलदीप यादव
भारत के प्रमुख स्पिनरों में शामिल कुलदीप यादव मैच में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। वह नियमित टेस्ट प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे हैं। हालांकि, बाएं हाथ स्पिनर की टेस्ट में औसत 22.42 है और उन्होंने 76 विकेट लिए हैं। मध्य ओवरों में रहमत शाह के साथ उनकी टक्कर दिलचस्प हो सकती है। 46.19 की औसत से 970 रन बनाने वाले रहमत टेस्ट में अफगानिस्तान के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। स्पिन के खिलाफ उनकी औसत 64.5 की है।