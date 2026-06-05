भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकती है कड़ी टक्कर

#1 यशस्वी जयसवाल बनाम जियाउर रहमान तेजतर्रार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हाल के वर्षों में भारत के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले टेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने लगभग 50 के औसत से 2,511 टेस्ट रन बनाए हैं। हालांकि, अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाज जियाउर रहमान नई गेंद से उन्हें चुनौती दे सकते हैं। अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेलने और उसमें 7 विकेट लेने के बावजूद रहमान की गति और नियंत्रण न्यू चंडीगढ़ की पिच पर जायसवाल को परेशान कर सकती है।

#2 मोहम्मद सिराज बनाम रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज शीर्ष क्रम के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नई गेंद से उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। गौरतलब है कि गुरबाज ने आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। इसलिए, आगामी मैच उनके लिए लाल गेंद से सबसे बड़ी चुनौती पेश करेगा। अपनी गति और रिवर्स स्विंग के लिए जाने जाने वाले सिराज ने एशिया में 28.63 की औसत से 41 विकेट चटकाए हैं।

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#3 कैस अहमद बनाम ऋषभ पंत भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका टेस्ट रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। पंत के 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की संभावना को देखते हुए, उनका सामना लेग स्पिनर कैस अहमद से हो सकता है। अहमद ने 2 टेस्ट मैचों में 3 विकेट लिए हैं। स्पिनरों के खिलाफ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी शैली से अहमद दबाव में आ सकते हैं। पंत की स्पिनरों के खिलाफ औसत 49.47 और स्ट्राइक रेट 87.55 की है।

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