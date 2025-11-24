गुवाहाटी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 314 रनों की हुई, ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनकी बढ़त 314 रनों की हो गई है। भारत की पहली पारी 489 रन के जवाब में केवल 201 रन पर समाप्त हो गईं। जवाब में स्टंप्स तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 26 रन बना लिए थे। एडेन मार्करम (12*) और रयान रिकेल्टन (13*) क्रीज पर मौजूद थे।

लेखा-जोखा ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल भारत ने दूसरे दिन 9 रन से आगे खेलना शुरू किया और टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से सबसे ज्यादा 58 रन निकले। वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने 134 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए। उनके और सुंदर के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई। मार्को यानसन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाए। साइमन हार्मर के खाते में 3 विकेट आए।

अर्धशतक यशस्वी ने जड़ा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला अर्धशतक यशस्वी ने 97 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 59.79 की रही। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 28 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 49.96 की औसत के साथ 2,498 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214* रन रहा है।

घातक यानसन ने पहली बार लिया भारत के खिलाफ 5 विकेट हॉल यानसन ने बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंदों का सामना किया और 93 रन बनाए। ये उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। इसके बाद उन्होंने 19.5 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 48 रन देकर 6 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल रहा। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहली बार 5 विकेट हॉल लिया है। अपनी शानदार शॉट गेंदों से यानसन ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया।