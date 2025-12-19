एशेज सीरीज 2025-26, एडिलेड टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच पर पकड़, ऐसा रहा तीसरा दिन

एशेज सीरीज 2025-26 के तहत एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कंगारू टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 271 रन बना लिए थे। उसकी कुल बढ़त 356 रन की हो गई है। ट्रेविस हेड (142) और एलेक्स केरी (52) क्रीज पर बने हुए हैं। आइए तीसरे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।

शतक हेड ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हेड ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां और इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथा ही शतक रहा। उन्होंने उस्मान ख्वाजा (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 86 रन और केरी के साथ 5वें विकेट के लिए नाबाद शतकीय साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में अब 185 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं।

अर्धशतक केरी ने जड़ा 13वां टेस्ट अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केरी ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां और इंग्लिश टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। वह पारी में अब 91 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 52 रन बना चुके हैं। उनके और हेड के बीच अब तक 122 रन की साझेदारी हो चुकी है। बता दें कि केरी ने पहली पारी में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 106 रन की शतकीय पारी खेली थी।

बल्लेबाजी बेन स्टोक्स ने जड़ा 37वां टेस्ट अर्धशतक इंग्लैंड के लिए उसकी पहली पारी में कप्तान बेन स्टोक्स ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक (83) जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 37वां और कंगारू टीम के खिलाफ 10वां अर्धशतक रहा। वह 198 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों की मदद से 83 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब टेस्ट क्रिकेट में 118 मैचों की 211 पारियों में 35.60 की औतस से 7,192 रन हो गए हैं। इसमें उनके नाम 14 शतक और 37 अर्धशतक शामिल हैं।

अर्धशतक जोफ्रा आर्चर ने जड़ा पहला टेस्ट अर्धशतक इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (51) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही अर्धशतक रहा। वह 105 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। दोनों के बीच 9 विकेट के लिए 106 रन की अहम साझेदारी हुई। यही कारण रहा है कि इंग्लिश टीम खराब शुरुआत के बाद मैच में 286 रन का स्कोर बनाने में सफल रही।