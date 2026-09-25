बटलर ने वनडे और टी-20 में पूरे किए अपने 10,000 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

जोस बटलर वनडे और टी-20 में कुल 10,000 रन वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बने, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:50 am Sep 25, 202611:50 am

क्या है खबर?

जोस बटलर वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय को मिलाकर 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि लीड्स में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान हासिल की। उन्होंने इस मैच में 49 गेंदों में 5 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 69 रन की पारी खेली। हालांकि, उनकी टीम यह मैच हार गई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।