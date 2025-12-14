जॉन सीना ने WWE रेसलिंग को कहा अलविदा, आखिरी मुकाबले में मिली हार 

रेसलिंग प्रमोशन की सबसे बड़ी कंपनी WWE के दिग्गज रेसलर जॉन सीना ने इस खेल को अलविदा कह दिया है। WWE के इस दिग्गज ने साल 2002 में डेब्यू किया था। वह 2005 में WWE का चेहरा बने और 17 बार विश्व चैंपियन रहे। सीना ने एक बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन के रूप में संन्यास लिया है। 2015 के बाद से सीना ने फिल्मों में अभिनय शुरु किया था। ऐसे में आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं।

करियर ऐसा रहा सीना का शुरुआती करियर सीना ने 2002 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में कर्ट एंगल के खिलाफ WWE में डेब्यू किया। करियर की शुरुआत में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और वह रिलीज होने के करीब थे। 2004 में उन्होंने रेसलमेनिया में डेब्यू किया और बिग शो को हराकर यूएस चैंपियनशिप जीती। इसके बाद सीना तेजी से शीर्ष पर पहुंचे और रेसलमेनिया 21 में JBL को चुनौती देकर WWE चैंपियनशिप मुकाबला लड़ा। सीना ने JBL को हराकर पहली बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया।

संन्यास 2024 में संन्यास का किया था ऐलान सीना ने मनी इन द बैंक 2024 में अपने WWE संन्यास का ऐलान किया था और बताया था कि वह एक पहले कभी न देखे गए फेयरवेल टूर का हिस्सा होंगे। सीना ने अपने इस विदाई दौरे की शुरुआत रॉयल रंबल 2025 से की, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले से सबसे आखिर में बाहर होने वाले सुपरस्टार बने। यह पल उनके ऐतिहासिक करियर का यादगार अध्याय साबित हुआ।

Advertisement

जीत आखिरी दौर में ऐसा रहा सीना का प्रदर्शन सीना ने एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतकर रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से भिड़ने का अधिकार हासिल किया। कोडी को हराकर उन्होंने 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने खिताब का बचाव सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ किया, लेकिन समरस्लैम में कोडी से हार गए। डोमिनिक मिस्टेरियो को हराकर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतते हुए ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने। सर्वाइवर सीरीज में डोमिनिक ने उनसे खिताब वापस छीन लिया। WWE में सीना ने कुल 2,259 मुकाबले खेले।

Advertisement