अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के तहत शनिवार शाम को हैदराबाद पहुंचे। वहां उनका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वह उप्पल स्टेडियम में एक मैत्री फुटबॉल मैच में पहुंचे, जहां उन्होंने और मुख्यमंत्री रेड्डी ने किक मारकर मैच की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने करीब 10 मिनट तक मुख्यमंत्री रेड्डी के साथ भी फुटबॉल खेली। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मेसी से मुलाकात की।

मैच रेवंत रेड्‌डी-9 और मेसी ऑलस्टार्स के बीच खेला गया मैत्री मैच उप्पल स्टेडियम में रेवंत रेड्‌डी-9 और मेसी ऑलस्टार्स के बीच पेनल्टी शूटआउट का एक मैत्री मैच खेला गया। इसमें दोनों टीमों को 3-3 किक दिए गए थे। इसमें मेसी ने भी एक गोल किया। इससे पहले मेसी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेड्डी के साथ करीब 10 मिनट तक फुटबॉल खेलकर दर्शकों को रोमांचित किया। रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज ने फुटबॉल कौशल दिखाया।

मेसी का मुख्यमंत्री रेड्डी के साथ फुटबॉल खेलने का वीडियो

प्रदर्शन मेसी ने दर्शक दीर्घा में मारी फुटबॉल मैत्री मैच से पहले मेसी, पॉल और सुआरेज ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। मेसी ने स्टेडियम के चारों ओर की दर्शक दीर्घा में फुटबॉल को किक मारकर भेजा, जिसे लेने के लिए दर्शकों की उमड़ पड़े। इसके बाद उन्होंने मैदान पर मौजूद जूनियर फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और खेल की कुछ बारीकियां भी सिखाई। पॉल और सुआरेज ने फुटबॉल कौशल से दर्शकों को रोमांचित किया।

मेसी के दर्शक दीर्घा में किक मारने का वीडियो VIDEO | Hyderabad: Argentine football icon Lionel Messi entertains fans at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, playfully kicking the ball to the crowd gathered in the stadium.



(Source: Third Party)

मुलाकात राहुल ने की मेसी से मुलाकात मेसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें अपने हस्ताक्षर वाली जर्सी भी भेंट की। इस दौरान मेसी ने कहा, "सच तो यह है कि यहां आने से पहले, पिछले विश्व कप के दौरान, मैंने बहुत कुछ देखा है। ईमानदारी से कहूं तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत में आप सभी के साथ ये दिन साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है, इसलिए मैं वास्तव में आभारी हूं।"

मेसी की राहुल गांधी से मुलाकात का वीडियो VIDEO | Telangana: Hyderabad: Argentine football icon Lionel Messi interacts with Rahul Gandhi at Rajiv Gandhi International Stadium.



(Source: Third Party)

कारण भारत क्यों आए हैं मेसी? मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत भारत आए हैं, जिसका आयोजन सताद्रु दत्ता ने किया है। मेसी ने हैदराबाद में मैच के बाद स्टेडियम के चारों ओर परेड वॉक कर दर्शकों का अभिवादन किया। उन्होंने GOAT कप का अनावरण भी किया। बाद में मुख्यमंत्री रेड्डी ने मेसी, सुआरेज और डी पॉल का सम्मान किया। इससे पहले कोलकाता में हुए कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर दर्शक नाराज हो गए थे और उन्होंने बोतल और कुर्सिंयां फेंक दी थी।