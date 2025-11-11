जो रूट बनाम स्टीव स्मिथ: एशेज सीरीज के इतिहास में किस बल्लेबाज के हैं बेहतर आंकड़े?

प्रदर्शन रूट की तुलना में स्मिथ ने एशेज में किया है कमाल स्मिथ को इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने एशेज के 37 मैचों में 56.01 की अविश्वसनीय औसत से 3,417 रन बनाए हैं। 2010 में अपने टेस्ट पदार्पण के बाद से किसी अन्य बल्लेबाज ने इस सीरीज में उनसे अधिक रन नहीं बनाए हैं। रूट ने एशेज में 34 टेस्ट में 40.46 की औसत से 2,428 रन बनाए हैं। स्मिथ का औसत 2010 के बाद से 600 से अधिक एशेज रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अधिक है।

शतक स्मिथ ने एशेज में लगाए हैं 12 शतक एशेज सीरीज में स्मिथ के नाम 12 शतक और 13 अर्धशतक हैं। इस बीच उन्होंने 2 दोहरे शतक भी लगाए हैं। केवल जैक हॉब्स (12) और डॉन ब्रैडमैन (19) ने इस सीरीज में उनसे अधिक शतक बनाए हैं। इस बीच, 2010 के बाद से किसी अन्य बल्लेबाज ने एशेज में 5 शतक भी नहीं बनाए हैं। रूट इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज से काफी पीछे हैं, जिन्होंने सिर्फ 4 एशेज शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं दोनों बल्लेबाजों के आंकड़े ? रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 14 टेस्ट खेले हैं, जिसके 27 पारियों में 35.68 की औसत के साथ 892 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया में 58 टेस्ट खेले, जिसमें 59.70 की औसत के साथ 5,015 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 18 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं।

रूट इंग्लैंड से सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रूट रूट ने साल 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ नागपुर में अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 158 टेस्ट की 288 पारियों में 51.29 की औसत और 56.25 की स्ट्राइक रेट से 13,543 रन बना चुके हैं। इस प्रारूप में 262 के उच्चतम स्कोर के साथ वह अब तक 39 शतक और 66 अर्धशतक जमा चुके हैं। वह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सर्वाधिक टेस्ट रन वाले बल्लेबाज हैं।