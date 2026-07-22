जेडन लेनॉक्स ने बड़ा रिकॉर्ड् अपने नाम किया है (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट: जेडन लेनॉक्स ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के लिए ऐसा करने वाले पहले स्पिनर बने

लेखन आदर्श कुमार 04:13 pm Jul 22, 202604:13 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर जेडन लेनॉक्स ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। 31 वर्षीय लेनॉक्स ने 5 मैचों की सीरीज में कुल 14 विकेट झटके और न्यूजीलैंड को 3-2 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया। वह अब द्विपक्षीय वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।