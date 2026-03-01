जसप्रीत बुमराह के आंकड़े शिमरोन हेटमायर के खिलाफ कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

जसप्रीत बुमराह ने टी-20 क्रिकेट में छठी बार किया शिमरोन हेटमायर को आउट, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:52 pm Mar 01, 202608:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रविवार (1 मार्च) को बड़ा कमाल किया। टी-20 विश्व कप 2026 के 52वें मुकाबले में उन्होंने शानदार फॉर्म में चल रहे शिमरोन हेटमायर को पवेलियन भेजा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बुमराह ने 12वें ओवर में वेस्टइंडीज को 2 झटके दिए। उनकी इस धारदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज का मध्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हेटमायर के खिलाफ बुमराह के आंकड़े कमाल के रहे हैं, आइए उसपर नजर डालते हैं।