बुमराह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जसप्रीत बुमराह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:38 pm Mar 05, 202609:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 500 विकेट पूरे किए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक उनका 500वां शिकार बने। इसके साथ ही वह अब 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट के मुकाम तक पहुंचने वाले भारत के 8वें गेंदबाज बन गए। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।