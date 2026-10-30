जैकब डफी ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

जैकब डफी टी-20 में भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 04:57 pm Oct 30, 202604:57 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने चौथे टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 87 रन से हराया। ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259/7 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। इस जीत में न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने 4 विकेट लिए। वह भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कीवी तेज गेंदबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।