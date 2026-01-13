इशांत शर्मा के 200 लिस्ट-A विकेट पूरे, प्रभसिमरन सिंह ने छुआ 2,000 रन का आंकड़ा

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मंगलवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिल्ली क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज और कप्तान इशांत शर्मा ने विदर्भ के खिलाफ खास उपलब्धि हासिल की। उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। इसी तरह पंजाब क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (88) खेलते हुए अपने 2,000 लिस्ट-A रन पूरे कर लिए। आइए दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही इशांत की गेंदबाजी? इशांत ने विदर्भ के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी करते हुए 9 ओवर में 47 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान अथर्व तायडे (62) के रूप में अपना पहला विकेट लेते ही उनके लिस्ट-A करियर में 200 विकेट पूरे हो गए। इसके बाद उन्होंने नचिकेत भूटे (10) को भी अपना शिकार बनाया। बता दें कि ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण इशांत को दिल्ली की टीम की कप्तानी सौंपी गई है।

बल्लेबाजी कैसी रही प्रभसिमरन की पारी और साझेदारी? प्रभसिमरन ने मध्य प्रदेश के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा। यह उनके लिस्ट-A करियर का 10वां अर्धशतक रहा। पारी का 35वां रन बनाते ही उनके लिस्ट-A में 2,000 रन भी पूरे हो गए। उन्होंने हरनूर सिंह (51) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन की शतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। हालांकि, वह केवल 12 रन से अपना 7वां शतक पूरा करने से चूक गए। उन्होंने 86 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के भी जड़े।

जानकारी विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार रहा है प्रभसिमरन का प्रदर्शन प्रभसिमरन ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में चौथा अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने 8 मैचों में 356 रन बनाए हैं। उनकी औसत 50.85 की रही है। उन्होंने महाराष्ट्र (60), हिमाचल प्रदेश (84), सिक्किम (53*) और मध्य प्रदेश (88) के खिलाफ अर्धशतक जड़े हैं।

करियर कैसा रहा है इशांत का लिस्ट-A करियर? इशांत ने साल 2006 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह 142 मैचों में 28 से अधिक की औसत और 5.05 की इकॉनमी से 201 विकेट चटका चुके हैं। वह 1 बार 5 और 10 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/21 का रहा है। वह भारत के लिए 105 टेस्ट में 311 विकेट, 80 वनडे मैचों में 115 और 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 विकेट भी चटका चुके हैं।