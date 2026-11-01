ईशान किशन एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी-20 रन बनाने वाले भारतीय बने, सूर्यकुमार को पछाड़ा

किशन ने अपनी पारी का 37वां रन बनाते ही यह खास उपलब्धि हासिल कर ली।

उन्होंने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक कुल 37 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 37 पारियों में 35.88 की औसत और 171.58 की स्ट्राइक रेट से 1,220 रन बनाए हैं।

इसमें एक शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन का रहा है।

उनसे पहले सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 31 मैचों में 46.56 की औसत से 1,164 रन बनाए थे।