इरफान पठान ने शुभमन गिल पर दिया अहम बयान, कहा- हो रही है कोहली से तुलना
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने सफर की तुलना शुभमन गिल से करते हुए अहम बयान दिया है। उन्होंने अपने डेब्यू के समय का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि कैसे राहुल द्रविड़ ने उनकी मदद की थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती थी और अब गिल की तुलना कोहली से की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिल में चुनौतियों के साथ और निखार आता जाएगा।
बयान
पठान ने क्या दिया बयान?
पठान ने जियोस्टार पर कहा, "जब मैं 19 साल की उम्र में भारतीय टीम में शामिल हुआ, तो द्रविड़ ने मुझसे कहा कि तुम टीम में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन अब चीजें और कठिन होने वाली हैं। ऐसे में तुम्हें समायोजन करना होगा।" उन्होंने, "गिल को भी इसी तरह के समायोजन की आवश्यकता है, क्योंकि अब उन्हें खेल के विभिन्न प्रारूपों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उन्हें भी अब इनसे समयोजन बैठाने की जरूरत है।"
तुलना
कोहली से की जा रही है गिल की तुलना- पठान
पठान ने कहा, "इंग्लैंड सीरीज में गिल को टेस्ट कप्तानी मिली। उन्होंने अपना औसत और टीम में अपना दबदबा बढ़ाया। फिर उन्हें वनडे की कप्तानी मिली। जब ऐसा होता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।" उन्होंने कहा, "उनमें (गिल) बहुत प्रतिभा है। तुलनाएं तो हमेशा होती रहेंगी। कोहली की तुलना सचिन से की जाती थी और अब गिल की तुलना कोहली से की जा रही है, जिन्होंने 25000-30000 रन बनाए हैं।"
निखार
चुनौतियों के साथ गिल में आए और निखार- पठान
पठान ने कहा, "मुझे लगता है कि गिल पूरी तरह से सक्षम है। उन्हें जितनी अधिक जिम्मेदारी और चुनौतियां मिलेंगी, वह एक क्रिकेटर के रूप में उतना ही निरखरेंगे। मैंने देखा है कि वह हमेशा क्रिकेट के लिए तैयार रहते हैं।" हालांकि, गिल के लिए वर्तमान हालात आसान नहीं रहे हैं। इंग्लैंड के सफल दौरे के बाद एशिया कप में उपकप्तान बनाए जाने के बाद उन्हें टी-20 विश्व कप 2026 की टीम से बाहर कर दिया गया है।
करियर
कैसा रहा है गिल का अंतरराष्ट्रीय करियर?
गिल का अंतरराष्ट्रीय करियर काफी शानदार रहा है। उन्होंने 40 टेस्ट की 73 पारियों में 10 शतक और 8 अर्धशतकों की मदद से 2,843 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 269 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 58 वनडे मैचों में 8 शतक और 15 अर्धशतकों की मदद से 2,818 रन अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 208 रन का रहा है। उन्होंने 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों से 869 रन बनाए हैं।