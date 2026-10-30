MI ने उथप्पा को बल्लेबाजी कोच बनाया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: MI ने रॉबिन उथप्पा को बल्लेबाजी कोच और मिचेल मैक्लेनघन को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया

लेखन अंकित पसबोला 10:43 am Oct 30, 202610:43 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। इसके साथ-साथ MI ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी मिचेल मैक्लेनघन को अपना गेंदबाजी कोच बनाया है। MI ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ये आधिकारिक ऐलान किया है। बता दें कि उथप्पा और मैक्लेनघन IPL में MI की ओर से खिलाड़ी के तौर पर खेल चुके थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।