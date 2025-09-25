विश्व कप से ठीक पहले अरुंधति रेड्डी हुई चोटिल, भारतीय टीम के लिए बुरी खबर
क्या है खबर?
महिलाओं का वनडे विश्व कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में होना है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेलेगी। आगामी संस्करण से ठीक पहले भारतीय तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी चोटिल हो गई हैं। वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान पैर में चोट लगा बैठी हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
घटना
अपनी ही गेंदबाजी में चोटिल हुई अरुंधति रेड्डी
अभ्यास मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह घटना इंग्लैंड की पारी के 13वें ओवर में घटी। रेड्डी ने अपनी ही गेंद पर हीथर नाइट का एक तेज कैच लपकने की कोशिश की। इस प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे अजीब ढंग से बाएं पैर पर गिर गईं। उनकी चोट इतनी गंभीर थी उन्हें तुरंत मैदान छोड़कर जाना पड़ा था।
चोट
व्हीलचेयर की मदद से मैदान से बाहर गई अरुंधति रेड्डी
चोट लगने के बाद रेड्डी अपने पैर पर वजन नहीं डाल पा रही थीं, इसलिए उन्हें बाहर ले जाने के लिए व्हीलचेयर को मैदान पर लाया गया। अगर वह आगामी विश्व कप के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाती हैं, तो भारतीय चयनकर्ता उनकी जगह पर सयाली सतघरे को शामिल कर सकते हैं। बता दें कि सतघरे बतौर रिजर्व उपलब्ध हैं। अतिरिक्त स्पिन विकल्पों के लिए टीम प्रेमा रावत या प्रिया मिश्रा को भी चुन सकती है।
जानकारी
रेड्डी ने खेले हैं 11 वनडे
दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेड्डी ने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.66 की औसत के साथ 15 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 26 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।
खिताब
अपना पहला खिताब जीतना चाहेगी भारतीय टीम
भारतीय महिला टीम ने अब तक वनडे विश्व कप का खिताब नहीं जीता है और आगामी संस्करण में मेजबानी करते हुए टीम पहली बार विजेता बनने का प्रयास करेगी। इससे पहले 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल में हारकर विजेता थी रही थी। 2022 में खेले गए पिछले संस्करण में भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी और 5वें स्थान पर रही थी।