विश्व कप से ठीक पहले अरुंधति रेड्डी हुई चोटिल, भारतीय टीम के लिए बुरी खबर 

घटना अपनी ही गेंदबाजी में चोटिल हुई अरुंधति रेड्डी अभ्यास मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह घटना इंग्लैंड की पारी के 13वें ओवर में घटी। रेड्डी ने अपनी ही गेंद पर हीथर नाइट का एक तेज कैच लपकने की कोशिश की। इस प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे अजीब ढंग से बाएं पैर पर गिर गईं। उनकी चोट इतनी गंभीर थी उन्हें तुरंत मैदान छोड़कर जाना पड़ा था।

चोट व्हीलचेयर की मदद से मैदान से बाहर गई अरुंधति रेड्डी चोट लगने के बाद रेड्डी अपने पैर पर वजन नहीं डाल पा रही थीं, इसलिए उन्हें बाहर ले जाने के लिए व्हीलचेयर को मैदान पर लाया गया। अगर वह आगामी विश्व कप के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाती हैं, तो भारतीय चयनकर्ता उनकी जगह पर सयाली सतघरे को शामिल कर सकते हैं। बता दें कि सतघरे बतौर रिजर्व उपलब्ध हैं। अतिरिक्त स्पिन विकल्पों के लिए टीम प्रेमा रावत या प्रिया मिश्रा को भी चुन सकती है।

जानकारी रेड्डी ने खेले हैं 11 वनडे दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रेड्डी ने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.66 की औसत के साथ 15 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 26 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।