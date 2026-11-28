बुमराह ने MI का प्रस्ताव ठुकराया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: MI का उपकप्तान बनने से जसप्रीत बुमराह ने किया इनकार- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 10:03 am Nov 28, 202610:03 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मुंबई इंडियंस (MI) ने रोहित शर्मा को अपना कप्तान नियुक्त किया। पिछले सीजन तक टीम की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या अब पंजाब किंग्स (PBKS) में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर MI ने रोहित पर भरोसा जताया है। इस बीच खबर है कि जसप्रीत बुमराह को MI की उपकप्तान बनाए जाने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।