IPL के इतिहास में CSK के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) उन टीमों में शामिल रही है, जिसकी बल्लेबाजी हमेशा आक्रामक और रोमांचक मानी जाती है। इस टीम के कई बल्लेबाजों ने वर्षों तक मैदान पर लंबे-लंबे छक्के लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया है। CSK के लिए खेलते हुए कुछ खिलाड़ियों ने छक्कों के मामले में खास पहचान बनाई और कई बड़े कीर्तिमान भी स्थापित किए। आइए CSK के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (234 छक्के) पहले स्थान पर CSK के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। उन्होंने साल 2008 में अपना पहला मुकाबला इसी टीम के लिए खेला था। उन्होंने अब तक CSK के लिए 248 मैच खेले हैं और इसकी 215 पारियों में 234 छक्के लगाए हैं। वह CSK के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिनके बल्ले से 200+ छक्के निकले हैं। धोनी ने 39.23 की औसत और 139.11 की स्ट्राइक रेट से 4,865 रन भी बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है।

#2 सुरेश रैना (180 छक्के) दूसरे स्थान पर CSK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना हैं। उन्होंने इस टीम के लिए 176 मुकाबले खेले थे और इसकी 171 पारयों में 180 छक्के लगाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 32.32 की औसत और 136.88 की स्ट्राइक रेट से 4,687 रन निकले थे। रैना ने 33 अर्धशतक और 1 शतक लगाया था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा था। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी मुकाबला 2021 में खेला था।

Advertisement

#3 शिवम दुबे (100 छक्के) CSK के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस टीम के लिए अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक उन्हें 55 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 53 पारियों में उनके बल्ले से 100 छक्के निकले हैं। उन्होंने 33.95 की औसत और 151.60 की स्ट्राइक रेट से 1,460 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 95 रन रहा है। शिवम ने CSK के लिए 9 अर्धशतक जड़े हैं।

Advertisement