IPL इतिहास में 5 बार बने हैं 270 से ज्यादा रन, जानिए उन मुकाबलों की कहानी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में कई बार बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन से दर्शक रोमांचित हुए हैं। 270+ रन बनाना किसी भी टीम के लिए बेहद दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में केवल 5 बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने 270 से ज्यादा का विशाल स्कोर खड़ा किया है। इन मुकाबलों में चौकों और छक्कों की जबरदस्त बरसात देखने को मिली। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

#1 287/3, SRH बनाम RCB (2024) IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 287/3 का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी SRH की टीम के लिए ट्रेविस हेड (102) ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। हेनरिक क्लासेन के बल्ले से 67 रन निकले थे। एडेन मार्करम ने 17 गेंदों में 32 और अब्दूल समद ने 10 गेंदों में 37 रन बनाए थे। जवाब में RCB ने 262/7 का स्कोर बनाया और मुकाबला 25 रन से हार गए।

#2 286/6, SRH बनाम RR (2025) दूसरे स्थान पर भी SRH की टीम है। उसने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 286/6 का विशाल स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ईशान किशन ने 106 रन की पारी खेली, जबकि हेड ने केवल 31 गेंदों में 67 रन ठोक दिए। जवाब में RR की टीम 242/6 रन ही बना सकी और 44 रन से मुकाबला हार गई। ध्रुव जुरेल ने 70 और संजू सैमसन ने 66 रन की पारी खेली थी।

#3 278/3, SRH बनाम KKR, (2025) तीसरे स्थान पर एक बार फिर SRH की टीम है। उसने IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 278/3 का स्कोर बनाया था। क्लासेन ने सिर्फ 39 गेंदों का सामना कर 105 रन जड़े थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 269.23 की रही थी। हेड ने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी और 76 रन बना दिए थे। KKR 168 रन ही बना पाई थी। उसे 110 रन से हार मिली थी।

#4 277/3, SRH बनाम MI, (2024) SRH ने एक बार फिर साल 2024 के IPL संस्करण में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और मुंबई इंडियंस (MI) जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 277/3 का स्कोर बनाया था। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों में 63 और हेड ने 24 गेंदों में 62 रन बनाए थे। क्लासेन ने 34 गेंदों में 80 रन की पारी खेली थी। MI 246/5 का स्कोर बना पाई और मुकाबला 31 रन से हार गई। तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए थे।