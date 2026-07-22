ललित मोदी भारत वापस आ सकते हैं (फाइल तस्वीर)

IPL के संस्थापक ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने की तैयारी में, जानिए क्या बोले

लेखन आदर्श कुमार 04:37 pm Jul 22, 202604:37 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 16 साल बाद भारत लौटने की इच्छा जताई है। उन्हें IPL 2009 के दक्षिण अफ्रीका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) मामले में बड़ी राहत मिली है। 2010 से भारत से बाहर रह रहे मोदी ने कहा कि फैसले के बाद 16 साल से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इसके बाद अब उन्होंने भारत वापसी की योजना बनाई है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।