IPL: नंबर-4 या उससे निचले क्रम पर खेलते हुए एक सीजन में 550+ रन वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है। इस अभियान में SRH की ओर से हेनरिक क्लासेन ने जोरदार प्रदर्शन किया। वह 550 से अधिक रन बना चुके हैं और कई मैचों में उपयोगी योगदान दे चुके हैं। इस बीच नंबर-4 या उससे निचले क्रम पर खेलते हुए एक सीजन में 550 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 ऋषभ पंत (2018) ऋषभ पंत के लिए सबसे बेहतर IPL सीजन 2018 का रहा था। दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेलते हुए उन्होंने 14 पारियों में 52.61 की औसत और 173.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 684 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। उस सीजन में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 37 छक्के जड़े थे। पंत ने नंबर-4 या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 579 रन बनाए थे।

#2 रियान पराग (2024) IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स (RR) का शानदार प्रदर्शन रहा था। संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम दूसरे क्वालीफायर में SRH से हार गई थी। उस सीजन में रियान पराग का बल्ला खूब चला था। उन्होंने मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 14 पारियों में 52.09 की औसत और 149.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 573 रन बनाए थे। उन्होंने 84 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए थे।

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