IPL: कप्तान के तौर पर 2 सीजन में 25+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

#1 श्रेयस अय्यर (2025 और 2026) अय्यर IPL 2026 में 10 पारियों में ही 25 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती 10 पारियों में 56.00 की औसत और 164.01 की स्ट्राइक रेट के साथ 392 रन बनाए हैं। IPL 2025 में भी उनका बल्ला खूब चला था। उन्होंने पिछले सीजन में 50.33 की औसत और 175.07 की स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन बनाए थे, जिसमें 39 छक्के शामिल थे। 2025 में उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए थे।

#2 केएल राहुल (2021 और 2022) IPL 2026 में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। IPL 2021 में PBKS की कप्तानी करते हुए उन्होंने 13 पारियों में 62.60 की औसत और 138.80 की स्ट्राइक रेट से 626 रन बनाए थे, जिसमें 30 छक्के शामिल थे। IPL 2022 में LSG का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 51.33 की औसत से 616 रन बनाए थे। उन्होंने 2022 में भी 30 ही छक्के लगाए थे।

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#3 महेंद्र सिंह धोनी (2013 और 2018) धोनी लीग इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं। उनके नेतृत्व में CSK ने 5 खिताब जीते हैं। धोनी 2 सीजन में कप्तानी करते हुए 25 से अधिक छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने 2013 में 16 पारियों में 41.90 की औसत और 162.89 की स्ट्राइक रेट से 461 रन बनाए थे, जिसमें 25 छक्के शामिल थे। 2018 में उन्होंने 30 छक्कों की मदद से 455 छक्के लगाए थे।

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