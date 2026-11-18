हेड को IPL 2024 से पहले हुई नीलामी में SRH ने 6.8 करोड़ रुपये में खरीदा था।

SRH के साथ अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 191.55 की स्ट्राइक रेट और 40+ औसत से 567 रन बनाकर खुद को एक उपयोगी खिलाड़ी साबित किया था।

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने SRH के लिए 43 मैचों में 176.14 के स्ट्राइक रेट और लगभग 33 के औसत से 1,351 रन बनाए। वह अपने IPL करियर में 1,556 रन बना चुके हैं।