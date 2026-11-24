IPL 2027: क्या नीलामी में CSK की टेबल पर बैठेंगे धोनी? इरफान पठान का बड़ा दावा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए आगामी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के नए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा दावा किया है। पठान का मानना है कि धोनी नीलामी की टेबल पर बैठे नजर नहीं आएंगे। गौरतलब है कि साल 2008 से 2026 के बीच CSK के लिए 17 सीजन खेलने वाले धोनी ने इस महीने बतौर खिलाड़ी संन्यास ले लिया था।
बयान
पठान ने क्या दिया बयान?
इरफान ने जियोस्टार पर कहा, "धोनी को जितना मैं जानता हूं, वह पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे CSK के साथ नीलामी टेबल पर बैठेंगे। वे मेंटर हैं, नीलामी टेबल पर बैठना उनकी भूमिका नहीं है। उनका काम खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें अपना अनुभव देना, प्रदर्शन करने में उनकी मदद करना और उन्हें CSK के लिए मैच जीतना सिखाना है। बोली लगाने और नीलामी के फैसले टीम प्रबंधन पर होंगे।"
भरोसा
टीम प्रबंधन पर करते हैं भरोसा
इरफान ने कहा, "धोनी चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं और जो लोग उस काम को जानते हैं, उन्हें ही करने देते हैं। CSK के पास एक मजबूत मैनेजमेंट और थिंक टैंक है जिसने वर्षों से खिताब जीतने वाली टीमें तैयार की हैं और धोनी ने हमेशा उन पर पूरा भरोसा किया है।"
उन्होंने कहा, "अगर हम उन्हें नीलामी टेबल पर बैठे देखें तो मुझे हैरानी होगी। वे एक मेंटर के रूप में अपने तरीके से शामिल होंगे।"