इरफान पठान ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अहम बयान दिया है

IPL 2027: क्या नीलामी में CSK की टेबल पर बैठेंगे धोनी? इरफान पठान का बड़ा दावा

लेखन भारत शर्मा 12:01 pm Nov 24, 202612:01 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए आगामी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी से पहले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के नए मेंटर महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा दावा किया है। पठान का मानना है कि धोनी नीलामी की टेबल पर बैठे नजर नहीं आएंगे। गौरतलब है कि साल 2008 से 2026 के बीच CSK के लिए 17 सीजन खेलने वाले धोनी ने इस महीने बतौर खिलाड़ी संन्यास ले लिया था।