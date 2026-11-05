खलील अहमद अब SRH की टीम का हिस्सा होंगे (फाइल तस्वीर)

IPL में बड़ा फेरबदल, CSK और SRH के बीच 4 खिलाड़ियों के ट्रेड पर बनी सहमति

लेखन आदर्श कुमार 02:32 pm Nov 05, 202602:32 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच 4 खिलाड़ियों का ट्रेड पूरा हो गया है। इस समझौते के तहत लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स CSK से जुड़ेंगे। वहीं, खलील अहमद और नाथन एलिस SRH की टीम में शामिल होंगे। दोनों फ्रेंचाइजी ने आगामी संस्करण की तैयारियों के मद्देनजर खिलाड़ियों की अदला-बदली पर सहमति जताई है। 16 दिसंबर को गोवा में IPL 2027 के लिए नीलामी होनी है।