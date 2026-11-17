SRH ने IPL 2027 से पहले कई बड़े ट्रेड किए हैं। लिविंगस्टोन 6 करोड़ और जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ रुपये में CSK भेजा है।

खलील अहमद को SRH ने 4.8 करोड़ और नाथन एलिस को 2 करोड़ रुपये में लिया है।

टी नटराजन को SRH ने DC से 5 करोड़ में ट्रेड किया है, जबकि जीशान अंसारी को DC ने 40 लाख रुपये में शामिल किया है।

हर्षल पटेल को GT ने 4 करोड़ रुपये में ट्रेड किया है।