IPL 2027: LSG के गेंदबाजों को ट्रेड के जरिए लेना चाहती है RR- रिपोर्ट  

इस बीच IPL ने आगामी IPL 2027 नीलामी के लिए टीमों को अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट को अंतिम रूप देने की समय-सीमा बढ़ा दी है।

नई तारीख 17 नवंबर है, जो मूल समय-सीमा 15 नवंबर से 2 दिन बाद है।

समय-सीमा बढ़ाए जाने से फ्रेंचाइजी को अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने और रिलीज करने के लिए अधिक समय मिल गया है।

यह बदलाव 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली छोटी नीलामी से पहले किया गया है।