IPL 2027 के लिए PBKS ने जारी की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची

IPL 2027: PBKS ने कई खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

लेखन भारत शर्मा 07:40 pm Nov 17, 202607:40 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने में असफल रही पंजाब किंग्स (PBKS) ने IPL 2027 की नीलामी से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में PBKS का पिछले संस्करण कुछ खास नहीं रहा था। ऐसे में टीम ने आगामी संस्करण में खिताब जीतने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। आइए टीम में रिटेन किए और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।